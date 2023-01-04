Новий можливий наступ росіян: військовий експерт сказав, які напрямки посилює ворог

Росіяни, ймовірно, готують новий повномасштабний наступ на Україну. Вони можуть атакувати одразу на двох напрямках.

Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Десь є основний напрямок, десь другорядний, який може стати основним, зважаючи на ситуацію. Є інформація, що росіяни продовжують відпрацьовувати певні дії, які вже в них були. Тобто той план захоплення України, з яким вони зайшли торік, пропрацьовують далі", – вважає Світан.

Небезпека зі Сходу

За словами військового експерта, росіяни не виконали завдання на Півдні, у них проблеми з Донеччиною та Луганщиною. Крім цього, питання залишаються щодо Півночі України.

Тому певні дії будуть. Принаймні, їх планують. Зараз видно, куди росіяни заводять свої війська. Це Сватове та Кремінна. Вони посилюють саме цей напрямок і хочуть утримувати першу лінію оборони, або ж другу, яка вже у них готова,

– зазначив Світан.

Він розповів, що збільшується певна кількість військ у російському місті Валуйки – це великий військовий хаб. На думку Світана, якщо й буде якийсь наступ, то воно буде з боку Валуйків.

Чи буде наступ з Білорусі

Світан сказав, що другорядним напрямком для ворога є це Північ. Проте його можуть використати як відволікальний фактор.

"Можуть почати бойові дії в районі Чернігівської та Київської області з боку Гомеля. Проте не більше. Дії окупантів будуть, якщо вони таки наважаться попри позицію білорусів. Ми бачимо рухи самих росіян", – сказав експерт.

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Як можуть атакувати вороги

На думку Світана, один реальний напрямок, де росіяни хоч якось ще можуть планувати – це все-таки Донбас. Окупанти ймовірно готують атаки, щоб зайти до певних українських частин в тил.

Нещодавно ми бачили схожий рух поблизу Вугледару. З-під Павлівки росіяни намагалися вивчити нашу лінію оборони, щоб вийти на Курахове, а звідти у тил нашого мар'їнського угруповання,

– зазначив Світан.

Він вважає, що у росіян велика проблема поблизу Донецька, оскільки ми можемо обстрілювати військові об'єкти у самому місті. Військовий експерт розповів, що південніше Донецька росіяни також накопичують війська. Зокрема, в Макіївці.

"Ворог поки накопичує резерви. Якщо ж українські війська першими підуть у наступ, то тоді ці резерви використають для оборони", – додав Світан.