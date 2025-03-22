Вже відбулось понад 100 боїв: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті на 22 березня

Окупанти намагаються наступати на східних напрямках та на Курщині. Сили оборони тим часом працюють над виснаженням бойового потенціалу ворога.

З початку доби станом на 22:00 22 березня відбулося 118 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог 3 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку воїни відбили 3 ворожі атаки в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку 17 атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямках Нового, Новомихайлівки. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії в районах Білогорівки та Спірного, один бій триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають одну спробу загарбників просунутися вперед в районі західніше Андріївки, бій триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Кримського, Диліївки, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та вже відбили 16 штурмів противника, точиться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 14 атак окупантів в напрямках Костянтинополя та Розливу. Дотепер точиться чотири боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безуспішну наступальну дію в напрямках Щербаків та Новоданилівки.

На Курському напрямку українські захисники відбивають 3 атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 22 боєзіткнення.