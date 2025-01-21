Росіяни просунулися на 3 напрямках: огляд фронту й карти ISW

Сили оборони продовжують стримувати ворога та дають відсіч їхнім спробам просунутися вглиб українських територій. Особливо активно Росія наступає на кількох ключових напрямках.

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 21 січня, а також оновили карти бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Курська операція

Російська армія продовжує наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області. Однак не має просувань. Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що ворог атакував на кількох ділянках фронту, втім лінія фронту залишилися незмінною.



Що відбувається у Курській області / Інфографіка ISW

Харківська область

Речник ДПСУ Андрій Демченко 20 січня повідомив, що у січні 2025 року Сили оборони відбили штурм російської механізованої частини невстановленого ешелону вздовж кордону між Сумською та Курською областями. Крім того, він також додав, що від початку року російські війська здійснили кілька обстрілів у прикордонній зоні Сумської області.

В ISW додають, що російська армія проводила атаки поблизу Вовчанська, однак просувань немає.



Бої на Харківщині / Інфографіка ISW

Куп'янський напрямок і Луганська область

Аналітики повідомили, що 20 січня Росія продовжувала наступати на Куп'янському напрямку, але успіху не мала. "Воєнкори" стверджували, що російська армія нібито просунулася в межах Дворічної, що на північний схід від Куп'янська, проте в ISW не знайшли підтверджень.

Крім того, російські війська продовжували наступ у напрямку Борової, але не просунулися. Російські пропагандисти повідомляли, що нібито захопили Новоєгорівку та нібито просунулися біля Богуславки до Зеленого Гаю, проте аналітики не знайшли жодних підтверджень цьому.

Також противник проводив наступальні дії й на Лиманському напрямку, однак просувань немає.



Бої на Куп'янському напрямку та на Луганщині / Інфографіка ISW

Ворог просувається на Донеччині

Російські війська не полишають атак на Сіверському напрямку, однак лінія фронту залишилися незмінною.



Жорстокі бої на Донеччині / Інфографіка ISW

Ворог продовжує наступати на Часів Яр. Окупанти стверджували, що нібито просунулися у центрі міста біля Вогнетривкого заводу, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

У Торецьку тривають запеклі бої. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, російські сили мали просування на цій ділянці фронту. Так, геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися в межах південної та північної частин Торецька. Окупанти також стверджували, що буцімто захопили терикон на північно-західній околиці міста, однак підтверджень цьому немає. Аналітики додали, що у Торецьку російська армія також задіює ДРГ, аби штурмувати позиції ЗСУ з флангів.



Що відбувається у Торецьку / Інфографіка ISW

Яке пишуть в ISW, російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 січня свідчать про те, що окупанти просунулися до Шахти №2 на північ від Котлиного (на захід від Покровська) та в південній частині Котлиного. Крім того, ворог вів наступальні дії під самим Покровськом, біля Водяного Другого, Зеленого Поля, Олександрополя, Миролюбівки, Єлизаветівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, Шевченка, в районі Надіївки, Звірового, Удачного, Успенівки, Новотроїцького, Новоандріївки та біля Котлиного 19 і 20 січня.



Бої за Покровськ / Інфографіка ISW

ЗСУ також проводять контратаки на Покровському напрямку. Окупанти стверджували, що ЗСУ контратакують поблизу Удачного, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки (на південний захід від Покровська), Звірового, Єлизаветівки та Водяного Другого.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська зменшили кількість фронтових ударів піхоти на Покровському напрямку через нестачу особового складу та намагаються увійти до Покровська із заходу. Український офіцер бригади, яка діяла на Покровському напрямку, також додав, що російські війська рідко використовують бронетехніку і що російське військове командування перекинуло невизначені частини з інших ділянок фронту в район Покровська.

Просунувся ворог і на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 і 20 січня свідчать про те, що окупанти просунулися на південь від Петропавлівки та на південний схід від Костянтинополя. У міноборони Росії 20 січня заявили про захоплення села Шевченко (на північний захід від Курахового), однак аналітики ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт ще 3 січня.

Водночас Сили оборони України контратакують на Курахівському напрямку. Так, російські "воєнкори" бідкалися на атаки біля Зеленівки.



Яка ситуація на Курахівському напрямку / Інфографіка ISW

Аналітики додали, що російські війська продовжили наступ поблизу Великої Новосілки. Однак підтверджень, що ворог мав успіх, немає. Деякі пропагандисти заявляли про повне захоплення населеного пункту, проте аналітики спростували ці повідомлення.



Яка ситуація поблизу Великої Новосілки / Інфографіка ISW

Що відбувається на Півдні

Російські війська продовжували наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки 19 і 20 січня, але не просувалися.



Атаки на Запоріжжі / Інфографіка ISW

Російські війська 19 і 20 січня продовжували наступальні дії на дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький, але не просувалися.



Яка ситуація на Херсонщині / Інфографіка ISW