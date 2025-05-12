Ворог усе ближче до адмінкордону: DeepState оновив карту фронту

Російські війська продовжують наступ на Сході. Ворог не полишає намірів окупувати усю Донецьку область.

На перешкоді реалізації цих намірів противника – Покровськ. Окупанти довгі місяці намагаються прорватися до міста, але безуспішно. Прагнучи уникнути міських боїв, ворог вирішив обійти населений пункт з флангів і змусити українські сили відступити, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Противник має успіх на Покровському напрямку

Так, на карті можна побачити, що росіяни із заходу та сходу одночасно пробують охопити місто. Нещодавно ворог просунувся у районі Водяного Другого – селища, розташованого на північний схід від Покровська.

Де Водяне Друге на карті

Крім того, загарбники просунулися біля Срібного – це селище, розташоване на південному заході від Покровська неподалік від адмінкордону з Дніпропетровською областю. Вихід до цієї межі залишається одним із головних завдань окупантів. До кордону між областями ворогу лишилося щонайбільше 3 кілометри.

Де Срібне на карті

До слова, Росія накопичує сили на Куп'янському напрямку та збільшує наступальні дії на Лиманському напрямку.