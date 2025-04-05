Де найбільше пекло: у Генштабі вказали на місця запеклих боїв на фронті на 5 квітня

Росіяни продовжують тиснути на різних ділянках фронту. Найскладніша ситуація залишається на Донеччині та Курщині.

Станом на 22:00 5 квітня на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку ворог один раз атакував у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 6 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нова Кругляківка. Українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще п'ять боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 3 штурмові дії ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 3 атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 18 наступальних дій на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби; дотепер триває 3 боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог 65 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка; наразі триває 11 боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке, ще 4 боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Рівнополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 4 ворожі атаки поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили 2 невдалі спроби противника пройти до позицій українців.

На Курському напрямку відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер.