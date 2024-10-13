Сильна інтенсивність боїв, майже 50 атак на Курахівському напрямку: карта фронту 13 жовтня

Збройні Сили України дають відсіч російським окупантам на фронті. Війська ворожої армії намагалися штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. У Генштабі ЗСУ розповіли деталі про ситуацію на різних напрямках фронту.

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Яка ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 23 атаки російських вояк. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник атакував 19 разів. Ворог намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали 3 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку загарбники атакували 9 разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.

Де ворог наступав на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Збройні Сили України відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Атаки ворога на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 4 штурми наших позицій у районі Богоявленки. Окупанти активно залучали для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.