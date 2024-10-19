202 боєзіткнень на фронті, понад пів сотні на Курахівському напрямку: карта фронту 19 жовтня

Росія продовжує намагатись захопити території України. Так, ворожі війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони.

Протягом минулої доби відбулось 202 бойових зіткнень. У Генштабі ЗСУ повідомили, що відбувається на різних напрямках фронту.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку окупанти 4 рази проводили наступальні дії в районі Вовчанська.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 23. ЗСУ відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші воїни зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 3 спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок. У Генштабі зазначили, що ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Никифорівки.

Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Часово Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації ворог 7 разів атакував у районах Торецька та Деліївки.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 35 атак за минулу добу. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

10 атак ворога зупинили ЗСУ в районі Новоукраїнки та Богоявленки Времівського напрямку.

На Оріхівському напрямку війська країни-агресорки один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

6 марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.