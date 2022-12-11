У низці областей екстренні відключення: де не буде світла 11 грудня

В Україні все ще складна ситуація з енергозабезпеченням. В усіх областях діють графіки відключення електроенергії, а у деяких регіонах додатково ввели екстренні вимкнення.

24 канал розповідає, які обмеження діють в регіонах. Зазначимо, що на сьогодні Укренерго знизило лімітні потужності для багатьох областей. Відтак, відключення можуть бути відчутнішими.

Увага Де найбільший дефіцит електроенергії: Зеленський назвав регіони

Оновленні графіки у Києві

У Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень світла. В "ДТЕК Київські електромережі" вкотре закликали мешканців столиці споживати електроенергію економно.

Наразі у Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Віримо в ЗСУ та енергетичний фронт!,

– йдеться в повідомлені.

Ознайомитись з новим графіком можна, перейшовши за посиланням.

У Вінниці діють планові відключення

На сайті Вінницяобленерго повідомили, що сьогодні відбувається планова зміна графіку. Він діятиме до 20 грудня.

Як і планувалось, зміна графіку відбувається у другій декаді грудня, а саме з 11.12.2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Відключення світла у Рівному

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в області продовжують діяти екстренні відключення. За його словами, така ситуація буде щонайменше до кінця доби.

Для усіх обленерго країни за розпорядженням Укренерго були знижені ліміти потужності, в тому числі і для Рівненської області. Відтак до кінця доби на всій території України, а також у Рівному та області продовжують діяти екстрені обмеження електропостачання,

– повідомив Коваль.

Він пояснив, що це необхідно для того, щоб не перевищувати дозволені межі потужності.

Графіки відключень світла:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Також керівник ОВА попередив, що у випадку, якщо ліміти для Рівненщини знову будуть знижені, упродовж неділі також можливі відхилення від оприлюднених графіків.

Графік відключень світла на Хмельниччині

11 грудня на Хмельниччині вимикатимуть світло лише для основних черг.

До якої черги належить твій будинок можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / Скриншот Хмельницькобленерго

Ситуація на Прикарпатті

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що згідно з лімітами, доведених для Прикарпаття (192,4 МВт на нічну пору та 270 МВт на денну), енергетики першочергово забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури.

Решту дозволеної потужності розподілять на величину черг. Електропостачання для 1, 2, 3 черги подаватиметься на 2 години через кожні 4 години. 4 черга буде знеструмленою в години пікового навантаження.

Втім, в ОВА попередили, що упродовж доби при зміні доведених лімітів періоди вимкнень можуть змінитись. Відтак, графіки є орієнтовними.

1 черга: електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00

електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00 2 черга: електропостачання буде подано для 2 черги у такі години: з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00.

електропостачання буде подано для 2 черги у такі години: з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00. 3 черга: електропостачання буде подано для 3 черги у такі години: з 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00, з 21:00 до 23:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга: з 06:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00.

Графіки не діють на Одещині та Дніпрі

Наразі в регіонах будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Моніторити ситуацію можна на сайтах:

На Полтавщині діють погодинні графіки

На Полтавщині продовжують діяти погодинні графіки +4/-2. Тобто у споживачів 4 години є світло, 2 години – тимчасово ні.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що Обленерго змогло застосувати цей графік, бо на 11 грудня область отримала від Укренерго більші ліміти споживання електроенергії.