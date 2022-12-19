В Україні діють екстрені та аварійні відключення: де не буде світла 19 грудня

Росіяни постійно намагаються поцілити по критичній інфраструктурі України та нанести якомога більше пошкоджень. Через це енергетики вимушені впроваджувати екстрені та аварійні відключення світла.

Такі відключення потрібні задля того, щоб знизити навантаження на електромережу та дати можливість якомога швидше та ефективніше відремонтувати все, що намагався знищити наш ворог. Тож де не буде світла 19 грудня розповість далі 24 канал.

Важливо Українців попередили про значний дефіцит електроенергії через зниження температури

Відключення світла у Київській області

У ДТЕК повідомили, що через атаку у столиці вводяться екстрені відключення світла.

На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється,

– зазначив глава КМВА Сергій Попко.

Також Віталій Кличко повідомив, що енергетики та тепловики уже працюють над усуненням наслідків атаки по об'єкту критичної інфраструктури. Вони намагаються оперативно стабілізувати ситуацію з енергетичним, а також теплопостачанням.

Тож до відновлення ситуації в енергосистемі графіки стабілізаційних відключень сьогодні не діятимуть.

Світло на Вінниччині

На Вінниччині задіяні обмеження електроспоживання відповідно до графіка погодинного відключення. Згідно з ним споживачі розділені на 3 черги:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

При цьому залишаються можливими відхилення у часі на 20–30 хвилин виконання графіку для проведення перемикань між чергами.

Черговість планових відключень ви можете перевірити за посиланням.



Відключення світла на Вінниччині / Інфографіка "Вінницяобленерго"

Що зі світлом в Запорізькій області

19 грудня в цій області триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії, однак також можливі введення аварійних стабілізаційних та екстрених стабілізаційних відключень електроенергії. Вони передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг – в обсягах та на час, необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання.

Як повідомили в "Запоріжжяобленерго, у випадку їх впровадження про це буде повідомлено додатково. До якої черги належить ваша адреса, ви можете ознайомитися за посиланням.



Графік відключень світла у Запорізькій області / Інфографіка Запоріжжяобленерго

Відключення світла в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що денний ліміт 19 грудня є меншим від обсягу попереднього ліміту на 4% і становить 264,24. Через це та через прогнозований ріст споживання в робочий день виділення буде здійснюватися за схемою 4х2.

1 черга. Підчерги 1.1, 1.2:

– З 01:00 до 03:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені.

– З 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням.

– з 03:00 до 04:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4:

– З 00:00 до 04:00, з 07:00 до 10:00, з 12:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені.

– З 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00 та з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням.

– з 06:00 до 07:00, з 15:00 до 16:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

2 черга. Підчерги 2.1, 2.2:

– З 02:00 до 05:00, з 08:00 до 11:00, з 14:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені.

– З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням.

– 05:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

Підчерги 2.3, 2.4:

– З 03:00 до 06:00, 08:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 23:00 – підчерги будуть вимкнені.

– З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням.

– з 02:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

3 черга. Підчерги 3.1, 3.2:

– З 00:00 до 01:00, з 04:00 до 08:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені.

– З 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням.

– з 01:00 до 02:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

Підчерги 3.3, 3.4:

– З 00:00 до 02:00, з 04:00 до 08:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені.

– З 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням.

– з 22:00 до 23:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга:

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків,

– підкреслила Світлана Онищук.

Відключення у Львівській області

Наразі львівські енергетики сформували графік подачі електроенергії для споживачів, згідно з яким електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). Сам же графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів.

В інші години доби слід бути готовим до відключень. Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять,

– повідомили в "Львівобленерго".

Графіки відключень на Львівщині / Інфографіки "Львівобленерго"

Світло в Одеській області

Перевірити свою групу відключення ви можете за посиланням

В Одеській області наразі відбуваються аварійні відключення та тривають екстрені відключення світла. Усе це – через чергову російську терористичну атаку.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики ДТЕК та НЕК Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини,

– зазначили в ДТЕК.

Світло у Полтавській області

Наразі у Полтавській області діє графік погодинних відключень з одночасним вимкненням двох черг – основної та додаткової (зазначена у дужках). Застосована формула -4/+2.

Графік відключень черг на Полтавщині / Інфографіка "Полтаваобленерго"

Що зі світлом у Рівненській області

У Рівному та області 19 грудня впроваджені графіки відключення електроенергії. Однак начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підкреслив, що вони не можуть співпадати з фактичними умовами екстрених або аварійних відключень.

Графіки відключень електроенергії в Рівному та області доступні за цим посиланням.

Відключення світла на Сумщині

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що з 6 ранку 19 грудня на Сумщині були введені аварійні відключення електроенергії. Тож для стабілізації системи та уникнення таких відключень з 8 ранку 19 грудня "Сумиобленерго" переходять на графік +2/-4.

Це – вимушений крок, причини якого – похолодання та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури під час масового російського ракетного обстрілу, який відбувся минулого тижня.

Тож у зв'язку із тимчасовою зміною режиму планових відключень з 8:00 будуть вимкнені:

2 черги з 08:00 до 10:00;

3 черги з 08:00 до 12:00;

Далі – згідно з графіком, який підтвердили раніше.

Графік погодинного відключення світла на Сумщині / Дані "Сумиобленерго"

Світло на Харківщині

У "Харківобленерго" оновили графік відключень світла з 19 по 25 грудня, згідно з яким застосовано 12 черг віключень:

1 черга: з 18:00 до 21:00;

2 черга: з 19:00 до 22:00;

3 черга: з 07:00 до 10:00;

4 черга: з 08:00 до 11:00;

5 черга: з 09:00 до 12:00;

6 черга: з 10:00 до 13:00 (Дергачі);

7 черга: з 11:00 до 14:00;

8 черга: з 12:00 до 15:00;

9 черга: з 13:00 до 16:00;

10 черга: з 14:00 до 17:00;

11 черга: з 15:00 до 18:00;

12 черга: з 17:00 до 20:00.

Відключення світла у Хмельницькому

Перевірити до якої черги належить ваша адреса ви можете за посиланням

У Хмельницькому задля стабілізації роботи енергосистеми запроваджений графік погодинних відключень. Він враховує почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури. Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги.

19 грудня графік відключення світла на Хмельниччині виглядатиме так:

7:00-11:00 – І, ІІІ черги;

11:00-15:00 – ІІ, IV черги;

15:00-19:00 – І, ІІІ черги;

19:00-23:00 – ІІ, IV черги;

23:00-3:00 – І, ІІІ черги;

3:00-7:00 – ІІ, IV черги.

Перевірити, до якої групи відключень належить ваша адреса, а також переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, можна за посиланням.

Українців просять максимально економити електроенергію

Попри те, що світло появляється у домівках не так часто, як цього б хотілося, українців закликають розумно використовувати електроенергію. Саме так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Тому при можливості не вмикайте електромісткі прилади одночасно та максимально мінімізуйте споживання електрики у пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.



Як розумно користуватися елергоємними приладами / Інфографіка 24 каналу

Як знайти графік відключення електроенергії

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