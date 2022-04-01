Де не стріляють, будемо сіяти, – голова Сумської ОВА розповів про кілька хороших новин

На Сумщині протягом дня 31 березня були переважно хороші новини й вже навіть почали планувати посівну. Голова місцевої ОВА Дмитро Живицький розповів, яка ситуація в області.

Він написав, що до регіону доїхали супутникові комплекси Starlink для лікарень. А для потреб ДСНС Сумщини благодійники привезли одразу 3 генератори.

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Чому потрібен інтернет у лікарнях

Щодо супутникових комплексів, то їх вже привезли 14, проте згодом кількість має збільшитися до 25. МОЗ доставляє Starlink у медичні заклади, оскільки доступ до інтернету часто може врятувати життя.

Адже тепер медики можуть значно швидше повідомляти про всі потреби, які виникають. Окрім цього, вони зможуть проводити консиліуми з медиками інших регіонів.

Інша допомога для медиків

Живицький розповів, що вони зі Стрийською міськрадою Львівщини вже опрацювали питання отримання автомобіля швидкої для мешканців Тростянця.

Нагадаю, громада лишилася без автівок швидкої - їх розтрощили орки, окупувавши місто,

– написав голова ОВА.

Також для підтримки медичної системи області привезли 2 гуманітарних вантажі:

Від Українського фонду енергоефективності та енергозбереження – хірургічні набори та хірургічні інструменти. Їх вже почали передавати в заклади Сумської області, де надають хірургічну допомогу дітям і породіллям.

Від Агенції бізнес-допомоги медичним закладам Zdorovi Agency – антибактеріальні та кардіотонічні засоби для системного застосування. Також багато виробів медичного призначення.

Головне про допомогу населенню в цей день

До області прибув гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців. У ньому привезли найнеобхідніше:

продукти харчування,

ліки;

медичне обладнання;

дитяче харчування;

предмети гігієни;

ковдри;

спальні мішки;

та багато іншого.

Уся цю допомогу направлять в обласний гуманітарний штаб та районні штаби. Вони вже будуть робити розподіл відповідно до потреб людей.

Відновлюється інфраструктура комунальних послуг

Працівники комунальних служб невпинно працюють, щоб ліквідувати наслідки обстрілів. Вони вже почали відновлювати постачання газу та електроенергії в Тростянці.

Крім того, в рамках гуманітарної допомоги отримали насосне обладнання. Його передали на потреби підприємств Охтирки, Краснопілля, Лебедина і Сум.

Хочуть починати посівну, та є проблеми

Попри все, на Сумщині планують невдовзі починати посівну. Проте з цим ще є певні труднощі, які зараз намагаються вирішити.

Там, де не стріляють – будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставлянням дизельного пального залишаються. Не все добре і з добривами,

– підсумував Живицький.

Також він звернувся до жителів Конотопського та Роменського районів. Посадовець закликав бути обачними, оскільки через рух ворожої техніки, пересування дорогами може бути небезпечним.

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