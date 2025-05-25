Росіяни рухаються лінією фронту на Донеччині: оновлена карта від DeepState

Російська армія знову просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині. Окупанти просуваються на лінії розмежування, але ЗСУ тримають оборону на основних рубежах.

Про нові успіхи росіян на фронті 24 Канал пише з посиланням на DeepState.

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Де просувалися росіяни

На жаль, за минулу добу російські війська просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області. Так ворог рухався на схід до населеного пункту Зоря, що розташований поблизу так званої "сірої зони".

Росіяни мали успіх неподалік Зорі: показуємо на карті

Крім цього, окупанти рухалися з раніше окупованої території до селища Богатир Донецької області. Ворог намагається штурмувати біля населеного пункту, але його все ще контролюють Сили оборони України.

Ситуація біля Богатиря на Донеччині: карта фронту

Також противники мали успіхи біля населеного пункту Зелене Поле, що частково розташований в "сірій зоні". Окупанти рухаються до селища через Новопіль, який контролюють ЗСУ.

Ворог рухається до Зеленого Поля: карта

Нагадаємо, 24 травня аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися в Донецькій та Сумській областях. Окупанти мали успіхи зокрема на Новопавлівському та Покровському напрямках. На Сумщині під контролем ворога перебуває чотири прикордонні населені пункти.