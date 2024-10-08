Росіяни готують удар у кількох місцях: чого чекати на фронті до кінця осені

Російські військові продовжуватимуть наступальні дії на фронті у найближчі місяці. Вони зосередяться на двох напрямках, де сконцентрують найбільше сил та засобів.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, пояснивши детально плани ворога на фронті найближчим часом. Зауважимо, що нещодавно українським військовим довелося відійти з Вугледару.

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Де на фронті активізуються росіяни

Російська армія проводить активні бойові дії у Донецькій області. Однак запеклі бої тривають не лише там. Росіяни також атакують на Харківщині.

Я думаю, Курахівський напрямок, який перехрещується з Покровським, вони обрали для головного удару, а другий удар буде на Куп'янському напрямку. Тут вони намагатимуться зробити те ж, що на Дніпровському напрямку – захиститися природними перешкодами, такими, як річка Оскіл, та відновити рух залізницею через Куп'янськ-Вузловий,

– пояснив Олег Жданов.

Де розташований Куп'янськ: дивіться на карті

На Запорізькому фронті, зокрема в районі Оріхова, навряд чи можна очікувати на велику наступальну кампанію російської армії. Хоч окупанти можуть продовжувати штурмові дії.

Цікаво! Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що у росіян зараз недостатньо ресурсів для прориву на Півдні. На його думку, окупанти продовжать штурми, які відбувалися там до початку Курської операції.

"Вони там більше окопи риють і насичують їх особовим складом. Росіяни також побоюються нашого контрудару на Нову Каховку з метою відрізання Енергодару із Запорізькою АЕС. У них немає сил та засобів, щоб йти на Запоріжжя для перерізання основного шляху постачання логістики для наших військ", – зауважив військовий експерт.

А ось на Курщині основним завданням українських військових буде подальше утримання зайнятих територій. Просування вперед там не є необхідним та навіть може бути зайвим.