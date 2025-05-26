Тиск росіян у напрямку Дніпропетровщини та спроба просування на Херсонщині: карта боїв 26 травня

Росіяни проводять наступальні дії на різних ділянках фронту. Найбільшу активність ворог виявляє на Покровському, Курському та Новопавлівському напрямках.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку противник 6 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

Окупанти атакували біля Строївки: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 2 атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

Ворон штурмував у районі Кругляківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу.

Противник атакував поблизу Рідкодуба: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 6 наступальних дій загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам'янського.

Окупанти наступали у напрямку Григорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 10 боєзіткнень у напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру та Курдюмівки.

Точилися бої біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського.

Загарбники атакували у районі Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки.

Противник штурмував у районах Троїцького: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря.

Росіяни атакували у напрямку Багатиря: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

Окупанти намагалися прорватися біля Новоданилівки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку відбулося 3 марні спроби ворога просунутися уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

Ворог намагався просуватися біля Козачих Лагерів: дивіться на карті

На Курському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.