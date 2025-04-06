Росіяни мали успіх одразу на 3 напрямках: DeepState оновили карту боїв

Окупанти продовжують наступальні дії на Сході. Нещодавно ворогові вдалося просунутися на Харківщині і Донеччині.

На жаль, ворогові вдається прориватися уперед на Куп'янському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Росіяни просуваються на Харківщині

Так, учора стало відомо, що ворог просунувся біля Кам'янки на Куп'янському напрямку, а тепер про успіх противника у районі Западного.

Де розташоване Западне: дивіться на карті

Слід зауважити, що геолокаційні кадри за 4 квітня свідчили про те, що українські війська мали просування на південь від Западного ( на північ від Куп'янська).

Росія має успіх на Донеччині

Окупанти продовжують штурмувати Покровський напрямок. Тут ворогові вдалося просунутися у Лисівці.

Де розташована Лисівка: дивіться на карті

Також противник мав просування у Розливі, що на Новопавлівському напрямку.

Де розташований Розлив: дивіться на карті