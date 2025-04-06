Ворог мав успіх на Харківщині і розширив плацдарм біля Лимана, – DeepState

Окупанти продовжують вести наступальні дії на різних напрямках фронту. Нещодавно ворог просунувся у Харківській та Донецькій областях.

Непроста ситуація склалася на північний схід від Лимана, що на Донеччині. Там ворогові вдалося створити стабільний плацдарм, після того, як він форсував річку Жеребець і перейшов на її правий берег, передає 24 Канал.

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Де росіяни просунулися

За даними DeepState, окупанти нещодавно просунулися біля Новолюбівки, що на Луганщині. Сам населений пункт ворог вже окупував. У такий спосіб окупанти знову розширили свій плацдарм у районі Лимана.

Де розташована Новолюбівка: дивіться на карті

Аналітики з Інституту вивчення війни вказують, що ворог може скористатися цим плацдармом для захоплення Борової, що на Харківщині, або самого Лимана. Просування росіян у напрямку Борової та Лимана також покликане створити умови для атаки на українські позиції у Донецькій області з півночі.

Крім Лиманського напрямку, противник також мав успіх і на Торецькому. Загарбники просунулися у самому місті. Зазначимо, що тут тривають важкі бої. Окупанти застосовують різні тактики для обходу українських військ. Зокрема, вони використовують підземні тунелі, щоб пройти до українських позицій в Торецьку.

Росіяни пройшли вперед у Торецьку: дивіться на карті

Росіяни нещодавно просунулися і на Харківському напрямку у районі Кам'янки.

Де розташована Кам'янка: дивіться на карті