Наступ Росії сповільнився, ворог активний у районі Лиману: карта боїв на 24 лютого
- Протягом останньої доби зафіксовано 96 боєзіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку.
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Там вони відбили 19 атак противника.
Вже третій рік триває російська агресія. Українські захисники мужньо стримують натиск ворога на Сході.
Протягом кількох днів кількість російських атак на фронті утримується у межах 100 боєзіткнень. Нагадаємо, що 15 лютого був найважчий день на фронті у новому році. Тоді відбулося 260 боїв. Тим часом за минулу добу зафіксовано 96 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Де росіяни проводили атаки
На Харківському напрямку ворог 2 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.
Противник атакував у напрямку Западного: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 4 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.
Сили оборони відбили атаки росіян у напрямку Богуславки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.
Росіяни пробували прорватися в Шийківку: дивіться на карті
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар'ївки.
Атаку ворога було відбито біля Івано-Дар'ївки: дивіться на карті
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.
Відбувся бій біля Олександро-Шультиного: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак в районах Торецька та Кримського.
Окупанти атакували у районі Кримського: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.
Окупанти не припиняють штурми у районі Покровська: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.
Противник атакував у напрямку Бурлацького: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове.
Росіяни штурмували біля Степового: дивіться на карті
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників.