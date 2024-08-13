Де розташоване місто Льгов у Курській області: показуємо на карті

У мережі пишуть, що ЗСУ вже нібито могли пройти населений пункт Льгов у Курській області. Цей населений пункт розташований за 80 кілометрів від Курська.

Відповідні повідомлення у мережі з'явилося після того, як український військовий опублікував відео, на якому видно дорожній знак "кінець населеного пункту" Льгов.

Дивіться також "Ми не боїмося, будемо тусуватися на їхній землі": WSJ дізналися про настрої ЗСУ на Курщині

Чи дійсно ЗСУ пройшли Льгов

Варто зазначити, що офіційно українська сторона ще не підтверджувала інформацію про встановлення контролю над містом Льгов. Також наразі це неможливо перевірити.

Автор відео, який продемонстрував дорожній знак, сказав: "сподіваюся, що це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні".

Де розташоване місто Льгов

Місто Льгов розташоване приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Від цього населеного пункту до Курська близько 80 кілометрів, а до Курчатова, де розміщена Курська АЕС, всього 30 кілометрів.

Місто Льгов на карті:

До слова, також ударна група 225 ОШБ "Чорний лебідь" опублікувала відео з російської Любимівки. Захисники заявили, що населений пункт вже зачищений від російських солдатів.