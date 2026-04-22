Один син у Стенфорді, інший – в Нью-Йорку: голова Укрпошти розповів, чому його діти не в Україні
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що його діти мешкають у США, зокрема й для того, щоб уникати негативної реакції через публічність їхнього батька.
Про це він розповів в інтерв'ю Strana.ua.
Чому діти голови Укрпошти вчаться за кордоном?
За його словами, якби вони навчалися в Києві, то постійно стикалися б із критикою та обговореннями в мережі.
Уявіть, якби мої діти ходили до школи в Києві – вони б усе це читали і розгрібали,
– зазначив він.
Старший син Смілянського навчається у Стенфордському університеті, молодший – у школі в Нью-Йорку та проживає разом із матір’ю, яка обіймає посаду віцепрезидентки великої американської компанії.
Очільник Укрпошти наголосив, що для нього важливо, аби діти були самостійними й досягали всього власними зусиллями. Він згадав, що у його дитинстві часто ставили під сумнів чужі досягнення через зв’язки батьків, і саме цього він хоче уникнути для своїх дітей.
Смілянський навчався у школі в Білгороді-Дністровському, згодом вступив до Одеського університету, а пізніше разом із родиною переїхав до США, де отримав громадянство.
Між Укрпоштою і НБУ виник конфлікт
Нагадаємо, що ще 17 березня стало відомо, що НБУ застосував до Укрпошти захід впливу. Йдеться про накладення на компанію штрафу в розмірі 255 тисяч гривень.
Штраф було накладено за порушення вимог законодавства України. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури НБУ ухвалив рішення 16 березня 2026 року.
Укрпошта заплатила 255 тисяч гривень штрафу, проте не погоджується з рішенням НБУ і планує подати в суд.
Директор Укрпошти Ігор Смілянський розкритикував Нацбанк за прогнози дефолту та заяви про його некомпетентність.