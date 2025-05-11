Генштаб назвав 2 найгарячіші райони: огляд фронту за 11 травня

Окупанти продовжують наступальні дії на Сході. Українські захисники продовжують рішуче давати їм відсіч.

Станом на 22:00 11 травня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також У Рильську, ймовірно, стався приліт по місцю дислокації окупантів, – ЗМІ

Яка ситуація на різних напрямках

На Харківському напрямку противник від початку доби 2 рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку агресор атакував в районах Нової Кругляківки та Загризового – українські захисники зупинили 2 ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали 4 штурми окупаційних військ в районі Білогорівки, з яких два – тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили 4 атаки загарбників.

На Торецькому напрямку, в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька 6 разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів.

На Покровському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще 9 боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 6 наступальних дій в районі Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили всі атаки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку відбулося 8 атак противника, одна з яких триває дотепер.