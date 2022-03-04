Де вони візьмуть зброю на 15 мільйонів, – Арестович про ймовірну мобілізацію в Росії

В Росії нема зброї на 15 мільйонів людей, про мобілізацію яких заявляла країна-окупант. В них навіть немає зброї на 50 тисяч нових військових.

Про це заявив радник президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Київ. За його словами усі воєнні ресурси окупанти вже вичерпали.

Читайте також: Скоро надійде зброя, надамо всім, – Арестович

Хто буде обслуговувати російську економіку, де вони візьмуть зброю на 15 мільйонів? Де вони візьмуть зброю навіть на 50 тисяч? Все вигребли, ви не уявляєте, що відбувається. Якщо з колоній і тюрем знімають людей зі зброєю, хоч якихось, – ось це весь мобілізаційний потенціал,

– заявив Арестович.

За його словами, навіть якщо Росія оголосить мобілізацію – це буде спроба психологічного тиску, бо вони не здатні це втілити технічно.

"Перші повістки прийшли ще 5 днів тому, коли вони ще розповідали, що скоро візьмуть Київ. І що? когось мобілізували? Ні зброї, ні техніки, ні економічних можливостей для цього нема. Тому хай оголошують, що хочуть", – додав Арестович.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!