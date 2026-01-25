Повернувся у професію: стало відомо, чим може займатися Андрій Єрмак після відставки

28 листопада Андрій Єрмак пішов у відставку з посади керівника Офіса президента. Нещодавно колишній чиновник знайшов для себе нову роботу.

Як свідчать дані Національної асоціації адвокатів України, Єрмак повернувся до адвокатської діяльності.

Дивіться також До водія Андрія Єрмака НАБУ прийшло з обшуками, – ЗМІ

Чим займається зараз Андрій Єрмак?

23 січня 2026 року після майже 6 років перерви він відновив право працювати адвокатом. Ексчиновник не займався адвокатською практикою з лютого 2020 року, відколи очолив Офіс президента.

До початку роботи на державній службі Андрій Єрмак мав майже 25 років адвокатського стажу.

Свідоцтво адвоката він отримав ще у 1995 році. У 1997 році разом з партнерами заснував ТОВ "Міжнародна правнича компанія".

Нагадаємо, що на тлі корупційного скандалу з Міндічем 28 листопада до Єрмака завітало НАБУ з обшуками.

За словами нардепа Ярослава Железняка, "Алі-Баба", який фігурує на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович. Нардеп переконаний, що керівник ОП не міг не знати про масштабні корупційні схеми в енергетиці. Раніше керівник САП Олександр Клименко вказував, що "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.

У день, коли відбулися обшуки, увечері Володимир Зеленський анонсував звільнення Єрмака з посади керівника його Офісу.

Новим керівник Офісу президента на початк 2026 року був призначений Кирило Буданов, який до цього очолював ГУР.

Останні новини у справі Андрія Єрмака