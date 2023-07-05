Далеко не вигнанець: у ГУР розповіли, де насправді перебуває Пригожин

Наприкінці червня Росію сколихнув збройний заколот Пригожина. Він згорнувся з тією ж швидкістю, що й розгорівся. Хай там як, самому ватажку ПВК "Вагнера" нічого не загрожує.

Про те, де зараз перебуває Пригожин в інтерв'ю розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він також пролив світло на те, чи перекинуть ПВК "Вагнера" повністю до Білорусі.

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Що чекає на ПВК "Вагнера"

За словами Андрія Юсова, існує підтвердження, що до Білорусі переносять юридичну адресу та певні формальні активності ПВК. Водночас він додав, що те, що відбуватиметься в країні, яку захопив Лукашенко, "матиме здебільшого інформаційний і формальний характер".

Про повноцінне переміщення всього особового складу "Вагнера", як і персонально Пригожина, на територію Білорусі наразі не йдеться,

– підкреслив він.

Якщо говорити про самого Пригожина, то у розвідці знають, де він перебував. До прикладу, станом на 2 липня він був у Санкт-Петербурзі. Це, до слова, наочна демонстрація того, що глава ПВК "Вагнера" спокійнесенько собі літає між Росією та Білоруссю. І що клеймо зрадника, яке на нього буцімто повісили, – чергова фікція.

Журналісти спитали Андрія Юсова, чи закінчилася "так звана імперія Пригожина". За словами представника ГУР МО, про це говорити наразі зарано. Необхідно відстежувати, як змінюватиметься ситуація з часом.

Він зауважив, що історія з Пригожиним, як і з ПВК "Вагнера" в цілому ще не закрита. Зокрема, у політичному сенсі. Представник української розвідки додав, що найближчим часом можна очікувати на "продовження кадрових змін усередині самої Росії". Мовиться як про військові, так і політичні.

Водночас слід розуміти, що у війні проти України вагнерівці масовано участі вже не беруть. Фіксують лише окремих бійців на полі бою. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, хто замінив найманців Пригожина на фронті.

За його словами, спочатку вагнерівцям на підмогу прийшли підрозділи "Шторм Z". Їх фіксували на полі бою приблизно у квітні 2023 року. Зараз же вони стали остаточною заміною найманцям "кухаря Путіна".