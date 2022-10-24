З червоним хідником не зустрічали, – Буданов назвав місцеперебування Медведчука

Під час історичного обміну полоненими, у межах якого повернулися 215 наших захисників, Росії віддали Віктора Медведчука. Про те, де перебуває кум Путіна, розповів Кирило Буданов.

Як сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони в інтерв'ю, спершу Медведчука доставили в Анкару, а вже звідти – до Росії.

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За словами Буданова, треба підняти матеріали, щоб згадати, де саме зараз перебуває кум Путіна.

З килимовою доріжкою не зустрічали, точно вам можу сказати. Його точно привезли в Москву. Я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно не політичні, а практичні,

– зазначив Буданов.

Журналіст припустив, що Путіна цікавить питання грошей, які він вливав у свого кума, аби той створював в Україні підгрунтя для майбутньої окупації. У відповідь та це Буданов засміявся.

"Де гроші?" – питання ж звичне. Тому, якщо ви думаєте, що в мене має якось боліти голова про те, що з нього там спитають і кому він що буде відписувати – мені байдуже абсолютно", – додав він.

Путін особисто наполіг на обміні Медведчука

У вересні відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого звільнити вдалося багатьох захисників "Азовсталі". Виявилося, що рішення віддати понад 200 українців за одного Медведчука та дрібку окупантів, було прямим наказом Путіна.

Джерела The Washington Post повідомляють, що ФСБ Росії була категорично проти такого нерівноцінного обміну. Там розуміли, що населення Росії сприйме таку новину, як прояв слабкості.

Що варто знати про обмін полоненими

Ввечері 21 вересня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому вдалося повернути 215 українських захисників та захисниць. У межах обміну вдалося звільнити і 5 бойових командирів.

Всіх українських героїв обміняли на 55 російських окупантів та кума Путіна.

Цікаво, що умови обміну передбачають, що бойові командири до кінця війни перебуватимуть під протекцією Реджепа Ердогана і не виїжджатимуть за межі Туреччини.

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