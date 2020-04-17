Де в Україні найсумлінніше дотримуються карантину: неочікувані дані

Останніми тижнями всі дуже переймаються питанням: коли влада скасує карантин, або принаймні послабить обмеження. Втім, точної дати не знає ніхто, але спостерігається одна закономірність. Доки українці прогулюватимуться вулицями, парками, влаштовуватимуть пікніки – кількість інфікованих не зменшиться. Згідно з останніми дослідженнями, найімовірніше, 24 квітня дива не трапиться.

51.85% мешканців Івано-Франківська дотримуються самоізоляції. Це найвищий показник серед всіх міст України.

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На другій сходинці за індексом дотримання карантинних умов – Київ, там вдома перебувають 45,09% містян.

Третє місце посів Тернопіль. 42,68% законослухняних громадян не наражають себе та інших на небезпеку.



Мешканці Івано-Франківська, Києва, Тернополя найбільше дотримуються карантину / Скриншот з відео

41.39% мешканців дотримуються самоізоляції у Львові. І на п'ятому місці у рейтингу міст з найвищим показником дотримання карантину – Чернівці, тобто, 41.31%.

Набагато гірша ситуація з дотриманням карантину в областях.

Лише 8,54% жителів Чернівецької області самоізолювалися, і не виходять нікуди з дому.

Також невисокий показник і на Чернігівщині – 9,34% дотримуються карантину.



У Чернівецькій та Чернігівській областях найменше дотримуються карантину / Скриншот з відео

На Закарпатті дотримуються самоізоляції трохи більше, ніж 10% зі всіх мешканців.

Області, в яких найсумлінніше дотримуються карантину:

Київська – 29,22%;

Одеська – 21,89%;

Львівська – 18,77%.

Дані: Київстар

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