22:54
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Де в Україні найсумлінніше дотримуються карантину: неочікувані дані

      - Читать новость на русском

      Останніми тижнями всі дуже переймаються питанням: коли влада скасує карантин, або принаймні послабить обмеження. Втім, точної дати не знає ніхто, але спостерігається одна закономірність. Доки українці прогулюватимуться вулицями, парками, влаштовуватимуть пікніки – кількість інфікованих не зменшиться. Згідно з останніми дослідженнями, найімовірніше, 24 квітня дива не трапиться.

      51.85% мешканців Івано-Франківська дотримуються самоізоляції. Це найвищий показник серед всіх міст України.

      Читайте також Чим займаються українці під час карантину: цікаві дані

      На другій сходинці за індексом дотримання карантинних умов – Київ, там вдома перебувають 45,09% містян.

      Третє місце посів Тернопіль. 42,68% законослухняних громадян не наражають себе та інших на небезпеку.


      Мешканці Івано-Франківська, Києва, Тернополя найбільше дотримуються карантину / Скриншот з відео

      41.39% мешканців дотримуються самоізоляції у Львові. І на п'ятому місці у рейтингу міст з найвищим показником дотримання карантину – Чернівці, тобто, 41.31%.

      Набагато гірша ситуація з дотриманням карантину в областях.

      Лише 8,54% жителів Чернівецької області самоізолювалися, і не виходять нікуди з дому.

      Також невисокий показник і на Чернігівщині – 9,34% дотримуються карантину.


      У Чернівецькій та Чернігівській областях найменше дотримуються карантину / Скриншот з відео

      На Закарпатті дотримуються самоізоляції трохи більше, ніж 10% зі всіх мешканців.

      Області, в яких найсумлінніше дотримуються карантину:

      • Київська – 29,22%;
      • Одеська – 21,89%;
      • Львівська – 18,77%.

      Дані: Київстар

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини Львова Карантин в Україні 2020 Новини Києва Новини Чернігова Тернопіль Новини Чернівців Новини Івано-Франківська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 21:15 Для поціновувачів правильного харчування: рецепт дієтичної гарбузової паски
      Світлана Фус
      сьогодні , 20:59 Головні новини 17 квітня: забруднене повітря у Києві і коронавірус у командувача Нацгвардії
      Вероніка Климська