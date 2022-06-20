Деблокада портів та українське зерно: інтерв'ю з експертом про гру Ердогана та позицію США

Прагматизм у турецькій зовнішній політиці на тлі відкритої війни Росії проти України продовжує домінувати. Анкара постійно намагається проводити політику балансування з яскраво вираженим акцентом на власних інтересах.

Що вирішується питання експорту вітчизняного зерна і яка роль Туреччини в цьому процесі, навіщо Ердогану нове сирійське загострення, які перспективи у тюркського союзу та чи вдасться Анкарі таки стати повноцінним арбітром за столом майбутніх перемовин між Києвом і Москвою – ексклюзивно сайту 24 каналу за сприяння Фонду громадської дипломатії розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

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Позиція Анкари

Анкара зайняла дуже прагматичну позицію в україно-російському конфлікті й намагається всіляко втримати баланс між Києвом та Москвою, виходячи з власних інтересів. На перших фазах війни Ердоган намагався зіграти роль посередника у мирному врегулюванні – не вийшло. Наскільки ефективними можуть бути подальші спроби?

За понад три місяці Туреччина продемонструвала, що їх головна мета – витиснути максимум з цієї ситуації:

По-перше, зберегти позиції в регіоні та на міжнародній арені, яких вони досягли за останні роки.

По-друге, виторгувати щось нове й зміцнитись.

Туреччина прагне зміцнити свій статус одного із лідерів регіону, розширити торгову експансію за рахунок в тому числі й тих компаній, які виходять з російського ринку. Вони намагаються зберегти тісні взаємини з Європою, Україною та Росію через своє посередництво у цьому конфлікті, через що власне мають аргумент щодо не приєднання до антиросійських санкцій. В контексті інтересів Туреччини Україна насправді займає вторинне значення оскільки вони керуються визначеними двома причинами для досягнення своїх цілей.

Турецьке видання Milliyet з посиланням на слова міністра сільського господарства Туреччини Вахіта Кірішчі повідомило, що турки хочуть закупити українське зерно з дисконтом мінімум у 25% – це історія про вигідно заробити на посередництві?

Ситуація на цей час виглядає туманно, тому що достатньої кількості публічної інформації попросту немає. З того, що я розумію, то зерно планують вивозити з Одеси через певний зелений коридор, який будуть супроводжувати турецькі кораблі. На якомусь етапі їх можуть замінити російські кораблі, або ні – цей аспект ще буде обговорюватись. Я виступаю проти цього.

В будь-якому випадку кораблі з зерном повинні будуть супроводжуватись до Босфору, а далі вже для них відкриється вільний доступ на світові ринки. Для мене ця схема виглядає саме так. Не зрозумілим лише залишається питання з дисконтом.

Ще одне питання: хто буде розміновувати Одесу й чи потрібно це робити взагалі з урахуванням безпекової ситуації? В нашої влади є справедливі занепокоєння з приводу того, що розмінування може потенційно послабити обороноздатність Одеси. І знову ж таки, має бути якась сторона, якій довіряють – це або Туреччина або ООН, на мою думку.

За словами експерта, Туреччина планує максимально використати ситуацію в Україні / Фото надане співрозмовником

Туреччина отримала від США зелене світло на участь у цьому?

Можливо, але мені важко оцінити потенціал спільної гри між Анкарою та Вашингтоном, тому що їх стосунки зараз далеко не в найкращому стані й під час війни вони скоріше погіршились. Я схиляюсь до того, що це чисто турецька гра з мінімальним впливом США. Американці не проти посередництва Туреччини, попросту не мають альтернативних за рівнем сукупних можливостей партнерів у Чорному морі.

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Чисто ситуативна гра, з якою погоджуються США, бо нічого іншого зробити не можуть. Але Туреччина грає в це з метою стабілізації стосунків із Заходом. Вони прагнуть зняти обмеження з власного ВПК та отримати фактичний статус одного з полюсів сили в НАТО, а не одного із членів. Це те чого хоче Ердоган, але йому не дають.

Я більше бачу перспектив у зв'язці Велика Британія – Туреччина. Але інформація про величезний вплив Британії на Туреччину дещо перебільшена самими британцями.

Вимоги Туреччини щодо Швеції та Фінляндії

Туреччина розширює експортні можливості свого ВПК. Це є важливою складовою торгів зі Швецією та Фінляндією: чи зможуть домовитись? Вже є інформація про закупки Байрактарів киргизами та казахами. З'явилися навіть окремі вкиди про нового потенційного покупця – Росію. Чи піде Ердоган на продаж зброї Москві в цих умовах?

Я не думаю, що це актуально взагалі. У Росії є свої безпілотники, які конкурують з турецькими. Росії це реально не потрібно. Те, що турки роблять з цього бізнес – факт, але в цьому аспекті це виглядає малоймовірно з цілої низки причин.

Було вже багато заяв від шведів, що вони готові йти на певні компроміси й домовлятися. Найскладніше буде по курдському питанню, адже турки вимагають не просто яких-небудь заяв, вони прагнуть закрити всі офіси, організації, ЗМІ.

В Стокгольмі я особисто знаю декілька сайтів та інституцій опозиційного сегменту, які доволі жорстко налаштовані проти турецької влади. Я не бачу, як шведські чи фінські політики зможуть навіть теоретично піти на поступки Туреччині, уникаючи гострої реакції всередині. Вони бояться саме того, що їх не зрозуміє власна громадськість й почне всіляко протестувати. Це суперечить їхнім основоположним цінностям, а на цінності вони звертають дуже велику увагу.

Ердоган веде свою гру / Фото Getty Images

Ситуація в Сирії

Чергова ескалація Анкари в Сирії. Це спроба повністю витиснути Росію чи намагання отримати додатковий козир на переговорах з Вашингтоном та Брюсселем?

Для Туреччини це не закритий гештальт. Про 30-кілометрову буферну зону Ердоган заявляє з 2018 року. Для чого їм створення цієї зони? Таким чином вони планують розв'язати одразу декілька задач:

Вони цементують власні позиції в Сирії для будь-якого післявоєнного врегулювання. Вони повністю контролюють окуповані території Сирії, запровадили там свою валюту та модель управління. Там їхні бойовики, яких завжди можна реінтегрувати в ЗС Сирії в межах ширшого політичного врегулювання – це схема квазіреспублік на Донбасі в чистому вигляді.

Потенційна зона переселення сирійських біженців з Туреччини. Ердоган публічно заявив, що хоче повернути близько 1,5 мільйона біженців.

Ключове питання, яке завжди виникало по біженцях: куди їх переселити? Повертатися на підконтрольні Дамаску території вони не хочуть в більшості своїй, цього також не хоче допустити Туреччина, бо тоді вона втратить величезний важіль впливу. Це люди, які багато років жили в Туреччині, вчили їх мову, отримували соціальні виплати – пройшли, загалом, певну асиміляцію.

Вони можуть бути лояльними до Туреччини. Для них це можливість переселити їх на північ Сирії, де компактно проживають курди. Це також вирішить проблему біженців в Туреччині, бо 3,5 мільйона сирійських біженців створили там дуже серйозні проблеми на ринку праці.

Підвищення персонального рейтингу Ердогана. Щоразу коли Туреччина запускала військову операцію в Сирії, в середині країни відбувались якісь електоральні процеси. Референдуми або вибори, на яких влада отримувала необхідний результат.

Карта для торгів. Новий формат торгів між США та Росією. Туреччина веде перемовини з обома гравцями щодо зони проведення власної операції. Судячи із заяв Лаврова Росія підштовхує турків провести операцію в районах ближчих до американської зони впливу. Американці будуть діяти так само.

Я більш ніж впевнений, що ця операція використовується для посилення позицій Ердогана перед президентськими виборами 2023 року, адже з точки зору економіки в Туреччини дуже складний період. Влада боїться консолідованих дій опозиції, яка вже сформувала умовний фронт з шести партій. Якщо опозиційним політикам вдасться домовитись щодо висунення одного кандидата в президенти, то у чинної влади виникнуть серйозні проблеми.

Наскільки перспективна тема так званого Тюркського союзу між Туреччиною, Казахстаном, Азербайджаном?

Потенційно так, але, як на мене, це про середньострокові перспективи. Сказати зараз, що вони мають достатньо можливостей для активізації цього союзу я не можу. Січнева історія з втручанням Росії в казахську кризу підтвердила, що в Казахстані ключовим гравцем залишається Росія. Те, що турки будуть посилювати свої позиції в Центральній Азії не підлягає сумнівів, але це розтягнеться в часі. Багато залежатиме від того, чи вийде Туреччина з російсько-української війни в якості одного з переможців і якою для них буде ця перемога.

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