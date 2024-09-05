Ворог має чіткий дедлайн: у ЗСУ відповіли, чому росіяни поспішають взяти Покровськ

За радіоперехопленнями розмов росіян нібито вдалося почути, що ворожим штурмовим підрозділам на Покровському напрямку стоїть наказ взяти місто до 1 жовтня.

Водночас характер боїв, який останніми місяцями спостерігається у районі Покровська, свідчить про поспіх ворожого командування. В етері 24 Каналу офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький пояснив, чому квапляться росіяни.

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У росіян ще є сили

Як зазначив офіцер 59 ОМПБр, бліцкриг у російської армії на Покровському напрямку не вдався. Зараз ворожі війська були змушені зосередитися на боях в районі Селидового, Невельського, Карлівки, аби убезпечити свій лівий фланг прориву на Покровськ.

Нині окупанти поспішають, адже розуміють, що скоро почнуться дощі. На лінії, де нині перебувають ворожі підрозділи, не дуже походиш й не поїздиш навіть. Донецький ґрунт дуже важкий. Там ступиш в мокру землю й тобі відразу 10 кілограмів до взуття прилипне. Техніка також там не протягне,

– мовив Цехоцький.

Авжеж, росіяни хотіли б зайти в Покровськ, однак на думку офіцера 59 ОМПБр, цього не буде. Сили оборони завжди готові до будь-якого розвитку подій, але враховуючи, як зараз розвивається ситуація, то шансів у ворога дуже мало.

"Хоча у противника ще багато сил, тому ворог намагатиметься. Проте в окремих місцях Збройні Сили відновлюють свої позиції, попри значну перевагу ворога у кількості", – додав Цехоцький.

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