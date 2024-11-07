Росіяни просунулися на двох напрямках, – Deep State

Окупанти рухаються вперед на Курахівському та Торецькому напрямках. Deep State пізно ввечері 6 листопада оновили карту.

Про просування ворога пише 24 Канал з посиланням на карту Deep State. Відповідно до даних Генштабу на 22 годину 6 листопада, на Курахівському напрямку 52 атаки і 28 ще тривають.

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Куди просунулися росіяни на вечір 6 листопада

Ворог просунувся біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку,

– написали Deep State.

Додамо, що Новоолексіївка та Кремінна Балка розташовані на північ від Курахового, а Максимівка та Богоявленка – на південь. Судячи з усього, росіяни знову прагнуть замкнути кліщі навколо міста, тобто використати вже звичну для них на Сході тактику.

Новоолексіївка на карті Deep State

Кремінна Балка на карті Deep State

Максимівка на карті Deep State

Богоявленка на карті Deep State

Загалом ситуація на Курахівському напрямку має такий вигляд:

Просування в Торецьку на карті Deep State

Загальна ситуація в Торецьку на карті Deep State