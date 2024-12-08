Deep State оновили мапу: у ворога є 6 просувань

Аналітики проєкту Deep State традиційно виклали оновлення карти фронту. Вони повідомили, що протягом доби зафіксовано шість просувань окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Що захопили росіяни 7 грудня

Ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого та в Торецьку,

– сказано в дописі.

Більшість просувань, а саме чотири, – на Покровському напрямку. Це Відродження (або Новий Труд), Шевченка, Новотроїцьке, Пушкіне. Відродження і Шевченка зовсім поруч. І вже добре помітно, як загарбники формують там нові клешні, одночасно рухаючись на обидва населені пункти.

Сторожеве, в якому теж є просування, – на Времівському напрямку.

Просування в Торецьку

Що пише Генштаб про бої

Декілька населених пунктів зі звіту Deep State фігурували й у звіті Генштабу.

"На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труду та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому. За попередніми підрахунками, сьогодні ЗСУ ліквідували 146 та поранили 194 окупанти на цьому напрямку; знищили дві бойові броньовані машини, три автомобілі", – написали там.