Втрати на 15 мільярдів доларів: Сирський оцінив ефективність далекобійних ударів по Росії
- Українські далекобійні удари завдали Росії втрат на понад 15 мільярдів доларів у 2025 році, вразивши 719 цілей.
- Ці удари суттєво знизили видобуток нафти, що є основним джерелом фінансування військового бюджету Росії, який у 2025 році складав 175 мільярдів доларів.
Далекобійні удари по окупантах – сильна сторона України. За 2025 рік захисники завдали ворогу втрат на понад 15 мільярдів доларів.
Про це пише 24 Канал. Про ефективність deep strike головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю LB.ua.
Наскільки ефективні українські deep strike?
Сирський каже, що Deep Strike – сильна сторона України. "Це визнають і ворог, і наші партнери, і союзники. Тому що ми відносно малими й дешевими засобами завдаємо збитків", – підкреслив він.
Наприклад, за 25 рік захисники вразили 719 цілей противника і завдали йому втрат на понад 15 млрд доларів.
Ми суттєво знизили видобуток нафти. А ми знаємо, що нафта – це основний експортний потенціал Росії та, в принципі, основне джерело формування її військового бюджету,
– наголосив головнокомандувач.
Дохід від видобування нафти склав 130 мільярдів доларів, а військовий бюджет Росії у 2025 році – 175 млрд доларів. "Власне, ми зменшуємо джерело знаходження коштів для фінансування війни. Тому deep strike відіграє вирішальну роль", – каже Сирський.
Коли в Росії було гучно останнім часом?
Уночі 19 січня після 01:00 у Саратові лунали вибухи. Усього було чути понад 10 потужних вибухів. Також на гучні звуки сирени та віддалений гуркіт скаржилися мешканці Енгельса.
Крім того, українські дрони атакували полігон "Капустин Яр" в Астраханській області, де запускають балістичні ракети середньої дальності з комплексу "Орешник".