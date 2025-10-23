Ворог укотре просунувся: росіяни мали успіхи біля відразу 3 населених пунктів, – DeepState
- Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів у двох регіонах.
- Вони мали успіхи на території Запорізької та Дніпропетровської областей.
Російським військовим вдалося просунутися відразу в двох регіонах України. Вони мали успіхи біля трьох населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітичний проєкт DeepState. У четвер, 23 жовтня, вони оновили карту бойових дій.
Як змінилася ситуація на фронті?
Аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. За даними проєкту, ворогу нещодавно вдалося просунутися біля двох населених пунктів Дніпропетровської області, і одного села у Запорізькій області.
Ворог просунувся поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки,
– ідеться у повідомленні.
Що відбувається на фронті?
За даними ISW, на Лиманському напрямку росіяни підіймають свої прапори над позиціями, щоб створити видимість чисельної переваги над українськими силами. Це показує їхні проблеми у веденні відкритих бойових дій.
Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що українські військові ефективно відбивають атаки ворога з боку Мирнограда Донецької області. Там росіяни пробували на броньованій техніці пройти у бік міста.
Також раніше підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку, що у Донецькій області.