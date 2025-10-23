Ворог укотре просунувся: росіяни мали успіхи біля відразу 3 населених пунктів, – DeepState

Російським військовим вдалося просунутися відразу в двох регіонах України. Вони мали успіхи біля трьох населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітичний проєкт DeepState. У четвер, 23 жовтня, вони оновили карту бойових дій.

Як змінилася ситуація на фронті?

Аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. За даними проєкту, ворогу нещодавно вдалося просунутися біля двох населених пунктів Дніпропетровської області, і одного села у Запорізькій області.

Ворог просунувся поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки,

– ідеться у повідомленні.

Що відбувається на фронті?