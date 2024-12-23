Сирський наступає на DeepState: команду проєкту нібито погрожують мобілізувати

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що Сирський нібито тисне на DeepState з метою закрити проєкт. У команді DeepState підтвердили ці заяви.

Проєкту DeepState висловлюють підтримку їх читачі та блогери. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що загрожує DeepState

За словами народної депутатки Мар'яни Безуглої, через бажання головнокомандувача ЗСУ Сирського розглядається мобілізація команди DeepState та закриття проєкту. Вона заявляє, що членів команди хочуть відправити в піхоту.

На додаток, планується звернення до СБУ та правоохоронців у справі розголошення інформації. Вона закликала українців допомогти цій OSINT-спільноті.

Згодом сама команда DeepState підтвердила цю інформацію, подякувавши українцям за підтримку.

Завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше – серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро,

– сказано у заяві проєкту.

Свою повну підтримку проєкту висловив також блогер та волонтер Сергій Стерненко.

"Команда DeepState робить надзвичайно важливу справу. Їхня мапа бойових дій – кращий проєкт такого формату у світі. Але що найважливіше – вони доносять правду про стан справ, і авжеж це не подобається тим, хто намагається її приховати, спотворити чи перекрутити", – написав він.

Нагадаємо, нещодавно DeepState оприлюднили інформацію про те, що можливе повне оточення військ ЗСУ в районі Макарівки на Времівському напрямку. Цю інформацію спростували у Силах оборони Півдня.