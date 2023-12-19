Аби компенсувати дефіцит снарядів: Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе

Питання дефіциту снарядів до артилерії буде виникати й надалі. Щоб компенсувати нестачу, наша держава нарощує виробництво дронів-камікадзе.

Про це заявив заступник міністр оборони Іван Гаврилюк. Також додав, що Україна нарощує виробництво снарядів радянських номенклатур.

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Потужне виробництво безпілотників

Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати й далі. Тому в Україні ухвалили рішення розв'язувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БпЛА,

– зазначив заступник Умєрова.

Додав, що також наша держава нарощує власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР". Втім, важливо розуміти, що більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр – найпоширенішим є 155 міліметрів.

Тож разом з західними компаніями наша держава планує виробляти такі снаряди на своїй території. Однак, говорити про виробництво великої кількості не можна.

Водночас Гаврилюк очікує, що у 2023 році українська оборонна промисловість виробить достатньо снарядів калібром 155 міліметрів, щоб покрити різницю між тим, що потрібно на передовій, і кількістю снарядів, які можуть нам надати партнери.

Важливо! Раніше Командувач ОСУВ "Таврія" повідомив, що нашим захисникам не вистачає 122-міліметрових та 152-міліметрових боєприпасів. Генерал Тарнавський наголосив, це дуже велика проблема.