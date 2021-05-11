Майже 8 мільярдів гривень: дефіцит бюджету Пенсійного фонду зріс

Доходи Пенсійного фонду України за від початку 2021 року перевищили витрати. Так, дефіцит грошей досяг майже 8 мільярдів гривень.

Загалом, доходи ПФУ за січень – квітень 2021 року складають 159,6 мільярда гривень. Тоді як витрати – 167,2 мільярда гривень.

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Так, точна сума дефіциту досягла 7,6 мільярда гривень. Власне, доходи Пенсійного фонду складаються із власних надходжень та дофінансувань з держбюджету.

. Доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 мільярда гривень, витрати – 479,3 мільярда. Різниця склала 13,2 мільярда гривень.



Дефіцит бюджету / Фото ПФУ

Доходи ПФУ

Як мовиться у повідомленні, в загальних доходах Фонду гроші держбюджету склали 56,1 мільярда гривень.

Власних грошей – 103,5 мільярда гривень. Зокрема з них і отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб, а також за покриття недоотриманої суми від застосування пільгового розміру єдиного внеску. Загалом – 9,6 мільярда гривень.

План з економії

! Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 мільярда гривень.

У 2020 році Кабмін прийняв рішення про скорочення кількості працівників Пенсійного фонду України на 5%. Це має зекономити щонайменше 59,7 мільйона гривень.

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