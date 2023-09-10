Серйозно впливає на росіян: економіст назвав ключові причини дефіциту пального в Росії

Росія, яка хвалилась перед усім світом та залякувала його через потужні запаси нафти, опинилась у дуже скрутній ситуації. Пальне зникло навіть на заправках. І це вже не говорячи про закриття промислових потреб, які зараз ледь не на піку.

Тепер у Росії стало вигідніше продавати нафтопродукти за кордон, ніж залишати їх у країні. Причини дефіциту пального у Росії в ефірі 24 Каналу проаналізував економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Як Росія опинилась у такому становищі

Міністр сільського господарства Росії Дмітрій Патрушев повідомив, що через дефіцит пального може зупинитись збирання урожаїв і посіву озимих. Є декілька причин, які вплинули на погіршення ситуації з паливом у Росії.

Багато нафтопереробних потужностей стали на капітальний ремонт.

Суттєво підскочив долар щодо рубля, відповідно стало вигідніше експортувати нафтопродукти в країни близького закордоння, ніж лишати їх у Росії.

У виробників нафтопродукції зросли ціни, однак фіксовану ціну на заправках не змінили. Тож роздрібній торгівлі стало невигідно продавати нафтопродукти, бо на ринку ціна виходить вищою, ніж за встановлений продаж через роздрібні мережі.

Це все сукупно призвело до того, що в багатьох регіонах Росії зникли нафтопродукти навіть на гуртових базах. Як наслідок – з'явились надзвичайно великі проблеми з реалізацією пального. Станом на сьогодні його фактично неможливо купити,

– зауважив Олег Пендзин.

Страшний дефіцит особливо впливає на аграріїв, які тепер мають великі проблеми із забезпеченням пального на осінньо-польові роботи.

"Це надзвичайно неприємно для росіян, але я б не сказав, що це може бути катастрофою для їхньої економіки. Думаю, що вони вже активно виводять потужності з капітальних ремонтів", – зазначив економіст.

Критичної ситуації через це в Росії не настане. Однак сам факт стрімкого підняття цін на пальне, особливо зважаючи на доходи росіян, серйозно б'є по добробуту населення. Зараз ціна на пальне – це набагато більше, ніж можуть собі дозволити росіяни.

Олег Пендзин про причини дефіциту пального в Росії: дивитись відео

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