Дефіцит пального вдарив по фронту: Трегубов розповів, де в окупантів найбільші проблеми

На окремих ділянках фронту російські війська вже стикаються з гострою нестачею пального, через що не можуть повноцінно використовувати навіть генератори. Водночас у Кремлі запевняють, що українські удари по логістиці нібито не впливають на ситуацію на полі бою.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Як дефіцит пального у Росії впливає на ситуацію на фронті?

За словами Трегубова, найбільше проблеми з постачанням пального відчуваються на Південно-Слобожанському напрямку. Крім того, ситуація для російських військ погіршується і на Лиманському напрямку. Він пояснив, що причиною є ефективний вогневий контроль українських захисників над логістичними маршрутами противника.

Трегубов пояснює, Лиманський напрямок забезпечується через територію Луганської області, однак українські сили завдають точних ударів по логістичних шляхах, через що постачання не доходить до передових позицій окупантів.

Водночас у Кремлі заперечують ефективність українських ударів. Російський лідер Володимир Путін заявив, що атаки України по російській інфраструктурі нібито "не мають жодного впливу" на ситуацію на фронті та не змінюють обстановку на лінії бойового зіткнення. Проте, українські військові наголошують, що системні удари по логістиці, складах і паливній інфраструктурі противника ускладнюють забезпечення російськи

Нагадаємо, Російська влада запускає імпорт бензину та вводить нові регуляторні заходи, щоб стримати паливну кризу й стабілізувати внутрішній ринок. Зокрема, уряд знизив норму обов'язкового продажу бензину на біржі та обмежив коливання цін. Такі кроки свідчать про зростання дефіциту пального на тлі скорочення виробництва, падіння обсягів нафтопереробки та сезонного зростання попиту.

Крім того, у Росії різко загострюється паливна криза через падіння нафтопереробки до мінімуму за 21 рік і дефіцит бензину в регіонах. Це вже призвело до збоїв у роботі громадського транспорту, АЗС і підвищення цін у десятках областей.

Криза охопила щонайменше 69 регіонів РФ, включно з нафтовидобувними, а місцева влада вводить обмеження на продаж пального та навіть режим підвищеної готовності. Наслідки відчувають бізнес, агросектор і звичайні громадяни.