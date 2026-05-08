"Потребує детального опрацювання": Зеленський розкрив проблеми постачання на фронті

В Україні зафіксували проблеми з постачанням, які потребують оперативного вирішення, тож найближчим часом відбудеться засідання Ставки. Окрему увагу приділили логістиці, стану доріг біля фронту та захисту прифронтових міст.

Керівництво країни розпочинає роботу, щоб якнайшвидше розв'язати проблему на фронті. Про це повідомив глава держави під час візиту Олександрівський напрямок.

Що розповів Зеленський про дефіцит у постачанні для фронту?

Під час наради, яку президент провів під час візиту на Олександрівському напрямку було зафіксовано низку проблем у системі постачання, які впливають на забезпечення українських позицій на фронті. Президент наголосив, що ці питання потребують детального опрацювання на рівні Ставки.

Окремо обговорювалася логістика, зокрема стан доріг у прифронтових регіонах. За словами глави держави, якість дорожнього покриття безпосередньо впливає на швидкість евакуації поранених військових, тому цим питанням мають приділити додаткову увагу, зокрема на Дніпропетровщині.

Чи має Україна дефіцит озброєння?

Україна продовжує відчувати гострий дефіцит окремих видів озброєння, насамперед засобів протиповітряної оборони та боєприпасів до них. Ситуація залишається напруженою через інтенсивні бойові дії та нерівномірність і затримки постачань від міжнародних партнерів.

Найбільш критичною є нестача ракет для систем ППО, зокрема Patriot, NASAMS та IRIS-T. Відомо, що запасів недостатньо для повноцінного прикриття неба, а потреба у додаткових комплексах Patriot залишається високою. Паралельно з цим зберігається постійний дефіцит артилерійських боєприпасів, особливо калібру 155 міліметрів, а також далекобійних ракет.

На ситуацію впливають кілька факторів. Передусім це висока інтенсивність російських атак, через що наявні запаси витрачаються швидше, ніж поповнюються. Додаткові труднощі створюють затримки в постачаннях озброєння, через що частина систем ППО працює з обмеженим ресурсом. Проте, Україна нарощує власне виробництво зброї, але воно поки що не може повністю компенсувати потреби фронту без зовнішньої допомоги.

Яка ситуація на Олександрівському напрямку, де зараз перебуває Зеленський?

Станом на квітень 2026 року Збройні сили України продовжували активні контрнаступальні дії на Півдні України. Відомо, що Сили оборони України звільнили 480 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку, повернувши під контроль 12 населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Важливо, що Олександрівський напрямок був неочікуваним для контратаки, операція була добре спланована, але противник продовжує намагатися атакувати.