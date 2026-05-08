Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про Росію?

Володимир Зеленський повідомив, що в Україні та більшості країн Європи відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій і завершенню наймасштабнішого і найкривавішого конфлікту ХХ століття.

Після цього світ сподівався на тривалий мир і недопущення нових глобальних трагедій. Він констатував, що Україна стала ареною жорстоких боїв, окупації та масового знищення людей під час Другої світової війни.

За його словами, український народ зазнав одних із найбільших втрат у війні, зробивши вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Він наголосив, що мільйони українців воювали у складі армій держав Антигітлерівської коаліції.

Президент зазначив, що вони брати участь у боротьбі проти нацистського режиму, і багато з них безпосередньо стали частиною перемоги, яка поклала край одному з найбільших проявів тоталітарного зла у ХХ столітті.

На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло – теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: "сделано в России",

– написав він.

На думку президента, протистояти сучасній російській агресії сьогодні може лише об'єднаний вільний світ. Він подякував усім союзникам і партнерам, які підтримують Україну та допомагають захищати життя людей та свободу.

Також Володимир Зеленський наголосив, що поточна боротьба проти російського режиму є продовженням справи тих, хто під час Другої світової війни не дозволив нацистській Німеччині підкорити Європу та світ.

"Вічна вдячність усім, хто бився проти нацизму та звільнив людей. Світла памʼять усім невинним жертвам Другої світової війни. Слава кожному захиснику життя! Слава Україні", – резюмував український президент у публікації.

Довідково. Росія святкує перемогу 9 травня, на відміну від європейськів, оскільки хоч акт про капітуляції Німеччини набрав чинності о 23:01 8 травня за європейським часом, проте у Москві на той момент було 01:01 9 травня.



Така відмінність також має сильне пропагандистське значення для Кремля, оскільки влада використовує тему перемоги для формування культу "великої перемоги", виправдання мілітаризму та просування "історичної місії" Росії.

Що планує Росія?

Російське керівництво оголосило "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня, гарантуючи припинення бойових дій на фронті, сподіваючись забезпечити безпечне проведення параду, присвяченому перемозі, у Москві.

Водночас Москва погрожує Україні у разі порушення перемир'я. Пропагандисти назвали урядовий квартал та Верховну Раду можливими цілями для відповіді у рамках "помсти", якщо Київ наважиться атакувати парад.

До речі, військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу припустив, що попри "перемир'я" Москва може вдатися до провокацій, зокрема вдарити "Орешніком". На його думку, Україна має атакувати Росію 9 травня.