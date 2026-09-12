Україні взимку потрібно до 120 ракет Patriot щомісяця для захисту від балістики, – Зеленський

Україні на зимовий період необхідне щомісячне постачання 100 – 120 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot для відбиття балістичних атак Росії. За розрахунками Сил оборони, отримати такий обсяг оборонного озброєння є критично важливим викликом на тлі нарощування противником ракетного виробництва.

Про нагальну потребу держави у зенітних ракетах розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Deutsche Welle під час візиту на канадську військову базу Норт-Бей.

Що сказав Зеленський про дефіцит ракет до Patriot?

За даними глави держави, Росія виготовляє приблизно 140 балістичних ракет на місяць. Для їх ефективного знищення за стандартами НАТО необхідне співвідношення 1 до 2, що вимагає 280 ракет-перехоплювачів, однак така кількість наразі є недосяжною.

Я хочу мати 100 – 120 ракет на ці складні місяці, особливо холодні місяці,

– наголосив Володимир Зеленський.

Українська сторона розглядає можливість отримання озброєння зі складів або безпосередньо з виробничих ліній у США. Також тривають переговори щодо постачань із країнами Близького Сходу.

Нагадаємо, протягом поточного року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістичних загроз порівняно з попереднім роком. Головною причиною скорочення постачань партнери називають загострення бойових дій на Близькому Сході.

Раніше видання Financial Times зазначало, що США були змушені обмежити передачу 300 ракет до Patriot для збереження власних резервів на тлі конфлікту з Іраном. Попри це, нещодавно українські військові отримали нові партії засобів ППО, зокрема комплекси Crotale та ракети AIM для систем NASAMS.

Варто зазначити, що Україна посилює протиповітряну оборону напередодні осені та зими й укладає контракти на постачання близько 1 тисячі ракет для систем Patriot за підтримки партнерів і завдяки позиці ЄС. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав союзників передати частину ракет зі своїх запасів уже зараз, оскільки основні поставки очікуються лише в найближчі роки. Також Україна потребує ракет "повітря – повітря" та ПЗРК для протидії реактивним "Шахедам".

Паралельно про додаткову допомогу оголосила Велика Британія, а Німеччина підтвердила передачу ракет-перехоплювачів PAC-2 безпосередньо із запасів Бундесверу. Крім того, партнери працюють над проєктами щодо збільшення виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу.

Франція разом з Італією продовжує підготовку до передачі Україні системи ППО SAMP/T та ракет Aster. У Парижі наголосили, що Україні потрібні як Patriot, так і інші системи ППО.