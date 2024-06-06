Артилерійські снаряди вже почали надходити на фронт, але потрібен час, – ISW

Українська армія тривалий час відчувала дефіцит артилерійських боєприпасів, однак ситуація покращилась після того, як США схвалили пакет допомоги нашій державі. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що для того, щоб це відчувати, потрібен час.

Артилерійські боєприпаси, які надав Захід, почали надходити до Сил оборони на фронті. Водночас їх все ще не достатньо.

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Росіяни зберігають перевагу

Українські солдати, які тримають оборону поблизу Вовчанська розповіли, що боєприпаси, які нам надав Захід, почали надходити на їхню ділянку фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах.

Один український солдат сказав журналістам, що перевага становить п'ять до одного на користь росіян.

Інший український солдат пояснив, що боєприпаси почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. За його словами, російські війська продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах.

У ISW вважають, що російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних цілей до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі.

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