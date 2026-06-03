Дефлотовано: "Мадяр" підтвердив удар по корвету "Бойкий"

Українські дрони 3 червня вдарили по Кронштадтській військово-морській базі. Мішенню став, зокрема, російський корвет "Бойкий".

Атаку й ураження судна підтвердив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про удар по "Бойкому"?

"Мадяр" зазначив, що 1-й окремий центр безпілотних систем у складі Сил безпілотних систем ЗСУ "вполював" та запалив носія керованої ракетної зброї. Йдеться саме про корвет "Бойкий".

Корабель атакували близько 6:35 ранку. Командувач СБС розповів і про основні характеристики "дефлотованого" судна.

За його словами, після тривалого періоду служби корвет "Бойкий" у лютому 2026 року став на плановий ремонт.

Загалом же, це корвет проєкту 20380 та третій корабель цього класу у складі Балтійського флоту ВМС Росії. Його спустили на воду у 2011 році, а до складу флоту він увійшов у 2013-му.

Атака на військову базу: дивіться відео зі сторінки "Мадяра"

Корабель неодноразово виконував завдання поблизу кордонів країн НАТО та супроводжував судна російського "тіньового" нафтового флоту. За роки служби він став учасником низки резонансних інцидентів, зокрема, привернув увагу після зіткнення з дослідницьким судном "Адмірал Владимирський".

Цікаво! Співвласник компанії Fire Point, Денис Штілерман, зі свого боку, заявив, що під час атаки було уражено одразу 2 кораблі. При цьому деталей про друге атаковане судно наразі немає.

Які ще цілі ворога уразили дрони 3 червня?

Окрім військової бази, безпілотники атакували й нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. За словами Володимира Зеленського, цей об'єкт забезпечує потреби російської воєнної машини та розташований приблизно за 1100 кілометрів від кордону України.

Також під удар потрапила радіотехнічна система навігації РБСН-4Н на аеродромі Саки в окупованому Криму та Мічурінський завод "Прогрес", який виробляє компоненти для високоточного озброєння.