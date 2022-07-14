У багатьох областях лунали сирени: людей закликали пройти в укриття
14 липня 2022 , 22:27Читать новость на русском
У багатьох областях лунали сирени. Мовиться про центральну, північну та східну та частково західну Україну.
Інформація про сирени почала з'являтись о 22:11 14 липня. Спочатку про повітряну тривогу повідомили на Харківщині, проте там повідомили по відбій о 22:35.
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Тривога у багатьох областях України
Повітряну тривогу оголосили на:
- Полтавщині;
- Сумщині;
- Чернігівщині;
- Київщині;
- Житомирщині;
- Черкащині;
- Кіровоградщині;
- Миколаївщині;
- Вінниччині;
- Житомирщині;
- Рівненщині;
- на Волині.
Варто відзначити, що на Луганщині повітряна тривога триває з 2 квітня. Натомість на Херсонщині та в Криму – сирени не вмикають, адже ця територія тимчасово окупована росіянами.
Атака на Україну 14 липня: коротко
- Вдосвіта 14 липня росіяни атакували Миколаїв. Вороги влучили щонайменше у 10 об'єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки ворога поранена одна людина.
- Згодом вдень 14 липня російські окупанти випустили ракети по Вінниці. Три – вдарили по центру міста. На жаль, загинули щонайменше 23 людини. Ще 90 – зазнали поранень. З них 50 – у важкому стані. На жаль, загинуло 2 дітей.
- Окрім того, ввечері 14 липня вибухи пролунали на Херсонщині та у Миколаєві. Людей закликають бути обережними та перебувати в укриттях.
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