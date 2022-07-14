У багатьох областях лунали сирени: людей закликали пройти в укриття

14 липня 2022 , 22:27
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У багатьох областях лунали сирени. Мовиться про центральну, північну та східну та частково західну Україну.

Інформація про сирени почала з'являтись о 22:11 14 липня. Спочатку про повітряну тривогу повідомили на Харківщині, проте там повідомили по відбій о 22:35. 

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Тривога у багатьох областях України

Повітряну тривогу оголосили на:

  • Полтавщині;
  • Сумщині;
  • Чернігівщині;
  • Київщині;
  • Житомирщині;
  • Черкащині;
  • Кіровоградщині;
  • Миколаївщині;
  • Вінниччині;
  • Житомирщині;
  • Рівненщині;
  • на Волині. 

Варто відзначити, що на Луганщині повітряна тривога триває з 2 квітня. Натомість на Херсонщині та в Криму – сирени не вмикають, адже ця територія тимчасово окупована росіянами. 

Атака на Україну 14 липня: коротко

  • Вдосвіта 14 липня росіяни атакували Миколаїв. Вороги влучили щонайменше у 10 об'єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки ворога поранена одна людина. 
  • Згодом вдень 14 липня російські окупанти випустили ракети по Вінниці. Три – вдарили по центру міста. На жаль, загинули щонайменше 23 людини. Ще 90 – зазнали поранень. З них 50 – у важкому стані. На жаль, загинуло 2 дітей. 
  • Окрім того, ввечері 14 липня вибухи пролунали на Херсонщині та у Миколаєві. Людей закликають бути обережними та перебувати в укриттях.

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Автор: Діана Квасневська