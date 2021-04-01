500 тисяч готівкою та авторське право на пісні: Корнієнко подав декларацію

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у своїй декларації за 2020 рік вказав, що тримає готівкою 500 тисяч гривень та 50 тисяч доларів. Також він володіє авторським правом на пісні гурту "2Саша" разом із колегою.

На банківських рахунках депутата є ще 104 947 гривень та 150 доларів. Також Корнієнко задекларував автомобіль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 року випуску.

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Що ще вказано в декларації

Впродовж 2020 року Корнієнко задекларував 510 246 гривень депутатської зарплати. Ще 9 017 гривень – банківські відсотки.

Також "слуга народу" володіє земельною ділянкою в селі Буда-Бабинецька у Київській області та має право на користування житловим будинком.

В Україні 31 березня завершився термін подання антикорупційної декларації за 2020 рік.

Водночас Корнієнко володіє 50% авторських прав на пісні гурту "2Саша". Інша половина належить нардепу від "Слуги народу" Олександру Санченку.

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Статки дружини Корнієнка

У декларації вказано, що дружина нардепа Ольга Корнієнко має 20 тисяч доларів готівки та ще 654 465 гривень на банківських рахунках.

Впродовж 2020 року вона заробила 21 153 гривні в "Університеті економіки і права "КРОК" та 706 060 гривень завдяки підприємницькій діяльності.

Також дружина політика отримувала державну та соціальну матеріальні допомоги й соцвиплати. Їхня сума становить 33 470 гривень.

Чи має дружина нерухомість

Ольга Корнієнко володіє 2 квартирами. Зокрема, одна з них рошташована у Києві та має площу 112,6 квадратних метра. Друга – в Черкасах. Її площа становить 84,5 квадратних метра.

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Що відомо про Олександра Корнієнка