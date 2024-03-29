Доходи родини Зеленського у 2023 році зросли втричі: оприлюднили декларацію президента
Джерело:сайт Президента України
Голова держави оприлюднив свою декларацію про доходи, а також витрати за минулий рік. Розповідаємо, з чого складалися доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році.
Про те, що Володимир Зеленський оприлюднив декларацію, повідомили на сайті Президента України. Пройдімося детальніше по доходах, які за 2023 рік зросли втричі, якщо порівнювати з 2022-м.
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Доходи президента зросли втричі
Декларація Володимира Зеленського свідчить про те, що доходи президента та членів його родини у 2023 році становили 12 мільйонів 423 тисячі та 8 гривень. Зокрема, ідеться про дохід від Облігації внутрішніх державних позик – 7 мільйонів 455 тисяч та 972 гривні.
У 2023 році доходи родини Володимира Зеленського здебільшого складалися із заробітної платні, відсотків банку та доходу від надання в оренду нерухомості. Загалом сума становить 4 мільйони 967 тисяч і 36 гривень.
Що стосується збільшення доходів, якщо порівнювати з 2022 роком, то пов'язане воно з тим, що відновилися платежі за оренду.
Водночас залишок грошових коштів родини Володимира Зеленського на кінець 2023 року зменшився на 2 мільйони та 800 тисяч гривень.
Також звернімо увагу на те, що суттєвих змін у 2023 році не було щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів та іншого.
Відновлення е-декларування: коротко про головне
- Нагадуємо, що парламент проголосував за відновлення е-декларування 5 вересня 2023 року. Воно стосувалося чиновників і депутатів. Водночас у Раді відмовилися ухвалювати основне виправлення, у якому йшлося про негайне відкриття реєстрів.
- Наступного дня на сайті президента України з'явилася петиція. У ній закликали відкрити реєстр майнових декларацій чиновників. Слід зауважити, що за лічені години вона набрала потрібні 25 тисяч голосів.
- Уже 12 вересня Володимир Зеленський на закон, у якому залишилися обмеження щодо електронного декларування, наклав вето. А вже 20 вересня парламентарі ухвалили закон, який передбачав поновлення е-декларування та негайне відкриття даних.