Доходи родини Зеленського у 2023 році зросли втричі: оприлюднили декларацію президента

Голова держави оприлюднив свою декларацію про доходи, а також витрати за минулий рік. Розповідаємо, з чого складалися доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році.

Про те, що Володимир Зеленський оприлюднив декларацію, повідомили на сайті Президента України. Пройдімося детальніше по доходах, які за 2023 рік зросли втричі, якщо порівнювати з 2022-м.

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Доходи президента зросли втричі

Декларація Володимира Зеленського свідчить про те, що доходи президента та членів його родини у 2023 році становили 12 мільйонів 423 тисячі та 8 гривень. Зокрема, ідеться про дохід від Облігації внутрішніх державних позик – 7 мільйонів 455 тисяч та 972 гривні.

У 2023 році доходи родини Володимира Зеленського здебільшого складалися із заробітної платні, відсотків банку та доходу від надання в оренду нерухомості. Загалом сума становить 4 мільйони 967 тисяч і 36 гривень.

Що стосується збільшення доходів, якщо порівнювати з 2022 роком, то пов'язане воно з тим, що відновилися платежі за оренду.

У 2022 році доходи голови держави та членів його родини, згідно з декларацією, становили 3,69 мільйона гривень. Що стосується 2021 року, то мовиться про суму 10,82 мільйона гривень.

Водночас залишок грошових коштів родини Володимира Зеленського на кінець 2023 року зменшився на 2 мільйони та 800 тисяч гривень.

Також звернімо увагу на те, що суттєвих змін у 2023 році не було щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів та іншого.

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