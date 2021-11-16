У деклараціях депутатів знайшли "помилок" на чверть мільярда

У жовтні в електронних деклараціях посадовців знайшли помилок на понад 270 мільйонів гривень. Також знайшли і дрібні порушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях. Загалом у жовтні перевірили 131.

До речі На Рівненщині депутат сільради задекларував 124 біткойни та 500 акцій Tesla

У кого знайшли порушення

Недостовірних відомостей на 271 мільйон гривень знайшли у деклараціях десятків посадовців:

у судді Конституційного Суду;

у 4 нардепів,

у 14 працівників поліції, Державного бюро розслідувань чи Офісу генпрокурора.

Що було не так з деклараціями

У депутата Одеської обласної ради виявили недостовірну інформацію про розміри його корпоративних прав на підприємствах. Загальна сума порушення – 69,8 мільйона гривень.

Присяжний Хмельницького міськрайонного суду задекларував 21 вид криптовалюти вартістю 57,6 мільйона гривень, проте наявність цієї криптовалюти не підтвердив. У декларації одного народного депутата НАЗК не змогло знайти походження активів на 1,3 мільйона гривень.

Дрібніші порушення

Також протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення, тобто брехню на суму від 227 тисяч гривень до 1,1 мільйона.

У кого знайшли порушення:

у міністра освіти і науки;

колишнього голови АРМА,

у 5 нардепів,

12 депутатів місцевих рад.

Водночас у 28 деклараціях виявило незначні порушення, які не мають грошового вираження.