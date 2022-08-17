Мінкульт підтримав ідею демонтувати пам'ятник катерині II в Одесі

У Міністерстві культури підтримали ініціативу демонтувати в Одесі пам'ятник російській імператриці катерині ІІ. Для знесення монумента є законна процедура.

Мінкульт очікує відповідне рішення зі зверненням від одеських депутатів. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Чому в Одесі хочуть знести пам'ятник катерині ІІ

Ткаченко вважає, що пам'ятник катерині ІІ навряд потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до Мінкульту.

Якщо воно надійде – не сумнівайтеся, ми дамо згоду,

– заявив міністр.

Він зазначив, що для знесення пам'ятника є законна процедура. Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до Мінкульту рішення щодо винесення з цього списку. У такому випадку її можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею.

"Тобто не обов'язково трощити. Якщо це національна пам'ятка, то вносимо пропозицію до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення. Ми просимо місцеві органи влади вирішувати, зважаючи на думки експертів, але також і на місцеві традиції чи історії, пов'язані з тим чи тим місцем", – наголосив Ткаченко.

Мінкульт підтримує декомунізацію

Ткаченко розповів, що Міністерство підтримує процес декомунізації. Втім, не може наказувати закладам культури, що їм робити.

Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів,

– підкреслив міністр.

Декомунізація в Україні: головні новини

У Переяславі на Київщині демонтували пам'ятник, який встановили з нагоди 300-річчя "возз'єднання" України та росії. Напис "Навіки разом – навіки з російським народом" з постаменту прибрали ще раніше.

А в селі Першотравневе Чугуївського району на Харківщині знесли пам'ятник передостанньому російському імператорові алєксандру ІІІ. Його встановили там ще у 2013 році, а на табличці постаменту згадане ім'я російського диктатора путіна.

Крім того, нещодавно з фасаду КНУ імені Шевченка зняли меморіальну дошку Булгакову.

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