Нагадаємо, що усі заявки національні команди мають подати до 1 червня. Відтак, після оприлюднення дель Боске найбільше відсіялось гравців “Вільярреала” - аж 3 гравці - півзахисники Сенна та Касорла, окрім них до ПАР не поїде ще один представник “жовтої субмарини” - голкіпер Лопес. Залишились за бортом “червоної фурії” два нападники: форвард “Севільї” Альваро Негредо та улюбленець Арагонеса - Даніель Гуїса із “Фенербахче”. Відсіявся і захисник “Осасуни” Аспіліуета. Не завітає на першість планети і молодий воротар мадридського “Атлетіко” де Хеа.

