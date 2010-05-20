Нагадаємо, що усі заявки національні команди мають подати до 1 червня. Відтак, після оприлюднення дель Боске найбільше відсіялось гравців “Вільярреала” - аж 3 гравці - півзахисники Сенна та Касорла, окрім них до ПАР не поїде ще один представник “жовтої субмарини” - голкіпер Лопес. Залишились за бортом “червоної фурії” два нападники: форвард “Севільї” Альваро Негредо та улюбленець Арагонеса - Даніель Гуїса із “Фенербахче”. Відсіявся і захисник “Осасуни” Аспіліуета. Не завітає на першість планети і молодий воротар мадридського “Атлетіко” де Хеа.
Дель Боске оприлюднив список із 23-х гравців, які поїдуть у ПАР
Довго думати не довелось. Головний тренер збірної Іспанії Вісенте дель Боске визначився із списком гравців, які поїдуть на чемпіонат світу, набагато раніше “дедлайну”.
