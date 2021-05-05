Делегація Індії покинула саміт G7 через зараження COVID-19

У 2 членів делегації Індії, які приїхали в Лондон на зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки", виявили COVID-19. Через це усі її представники відправились на самоізоляцію.
Джерело:Sky News
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар також не братиме очної участі у зустрічі G7 в Лондоні. Причиною є можливе зараження коронавірусом.
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Джайшанкар заявив, що заради безпеки вирішив провести заплановані зустрічі у віртуальному форматі. Це стосується й саміту "Великої сімки".
Вчора (4 травня – 24 канал) ввечері я дізнався, що, можливо, міг заразитися коронавірусом,
– заявив Джайшанкар.
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Що цьому передувало
- У Великій Британії у травні 2021 року відбулась перша зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки" від початку пандемії COVID-19.
- Перед початком зустрічі очільник МЗС Великої Британії Домінік Рааб та держсекретар США Ентоні Блінкен закликали світ об'єднатись перед викликами від Китаю.
- Варто зауважити, що наразі в Індії фіксують спалах коронавірусу. Від початку пандемії кількість хворих вже перевищила 20 мільйонів. Показник стрімко збільшується на тлі дефіциту місць у лікарнях, а також браку ліків і кисню.