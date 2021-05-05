Делегація Індії покинула саміт G7 через зараження COVID-19

У 2 членів делегації Індії, які приїхали в Лондон на зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки", виявили COVID-19. Через це усі її представники відправились на самоізоляцію.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар також не братиме очної участі у зустрічі G7 в Лондоні. Причиною є можливе зараження коронавірусом.

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Джайшанкар заявив, що заради безпеки вирішив провести заплановані зустрічі у віртуальному форматі. Це стосується й саміту "Великої сімки".

Вчора (4 травня – 24 канал) ввечері я дізнався, що, можливо, міг заразитися коронавірусом,

– заявив Джайшанкар.

Індія не є членом "Великої сімки", однак її представників разом з делегаціями Південної Кореї, Австралії і ПАР запросили на саміт.

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