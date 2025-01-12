Делегація парламенту Словаччини прибула у Москву для перемовин: віцеспікер побідкався на Польщу

Делегація парламенту Словаччини прибула до Росії буцімто для обговорення постачання російського газу після припинення транзиту через Україну. Також на порядку денному – перспективи врегулювання українського конфлікту.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. За словами віцеспікера словацького парламенту Андрея Данко, депутатам довелося летіти до російської столиці через Чехію та Німеччину.

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Польща змусила делегацію змінити маршрут

Цікаво, що Польща заборонила літаку делегації, що прямував до Москви, пролітати через свій повітряний простір. Віцеспікер зазначив, що не розуміє такої позиції польської сторони, але приймає цей інцидент як реальність.

До складу делегації увійшло шестеро осіб – 4 депутати й 2 віцеспікери парламенту.

Їхній борт вже приземлився в російському аеропорту Внуково. Візит словацьких депутатів триватиме до 15 січня.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Росія поставить до Словаччини весь обсяг газу, згідно з контрактними зобов’язаннями. Попри зупинку транзиту через Україну з 1 січня 2025 року, газ надходитиме альтернативними шляхами – газопроводом через Угорщину.

Словацький прем'єр Робер Фіцо уже погрожує Україні припиненням гуманітарної допомоги й постачання регуляторної електроенергії, а ще накладенням вето на подальшу допомогу нашій країні.