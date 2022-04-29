Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я зустрілись для перемовин

Офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я зустрілись у Варниці 28 квітня. Будуть проводити перемовини на тлі останній провокацій.

Делегацію Молдови представляли віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан. Приїхав і лідер Придністров'я Вадим Красносельський.

До теми Ізраїль та деякі інші країни закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Придністров'я

Перші перемовини такого рівня за Санду

Журналісти підкреслюють, що це перша зустріч такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду. Рівень представництва молдовської делегації є доволі серйозним.

Що цьому передувало

У Придністров'ї пролунало кілька вибухів. 25 квітня – у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, а 26 квітня біля селища Маяк були зруйновано дві антени, що транслювали російські телеканали.

Тоді росіяни привели свої підрозділи у регіоні в повну бойову готовність.

Після провокацій президентка Молдови Майя Санду екстрено скликала Радбез. Вона заявила, що країна не має боєздатної армії, тому в разі вторгнення з Придністров'я не матиме необхідних засобів для оборони.

Ізраїль та інші країни закликають своїх громадян якнайшвидше покинути Придністров'я.

Нагадаємо, що Придністров'я офіційно є зоною російської окупації. Це рішення ухвалив Парламентська Асамблея Ради Європи.

Дивіться більше – Через загрозу з Придністров'я підсилили український кордон, – Братчук: