Російській делегації в ООН США не видали візи: в окупантів істерика
Джерело:CNN
Цього місяця Росія головує на Радбезі ООН. Однак, делегації держави-агресора не дали візу у США. За "старою-доброю традицією" в окупантів вже почалася істерика.
Пропагандистські ЗМІ поширили заяву посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова. Він закликав США надати дозвіл на спецлітак для Лаврова та візи для російської делегації в ООН.
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США не видали окупантам візи
Антонов поскаржився, що відмова у видачі віз нібито "порушує зобов'язання" США як країни перебування штаб-квартири ООН, "перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації".
Також він додав: "Ми очікуємо, що американці оперативно видадуть дозвіл на літак (вхід у повітряний простір США) без будь-яких умов і обмежень".
Російський дипломат поскаржився, що до події залишилося декілька днів, однак ніякої впевненості "досі немає". Схоже, що проголосувати на засіданні Радбезу ООН путінський міністр, ймовірно, не зможе.Зверніть увагу! Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го США запровадили санкції проти бункерного диктатора, його посіпаки Лаврова та інших членів радбезу Росії. Їм заборонили в'їзд до Штатів.
Глава МЗС закликав вигнати Росію з ООН
Нещодавно у мережі поширили жахливе відео, як окупанти стратили полоненого українського захисника. Дмитро Кулеба наголосив, що ці кадри доводять необхідність виключити державу-агресорку з Радбезу ООН та організації загалом.
Міністр зауважив, що Росія діє гірше за ІДІЛ. Терористів потрібно негайно вигнати з ООН та притягнути до відповідальності.