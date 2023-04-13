Російській делегації в ООН США не видали візи: в окупантів істерика

Цього місяця Росія головує на Радбезі ООН. Однак, делегації держави-агресора не дали візу у США. За "старою-доброю традицією" в окупантів вже почалася істерика.

Пропагандистські ЗМІ поширили заяву посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова. Він закликав США надати дозвіл на спецлітак для Лаврова та візи для російської делегації в ООН.

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США не видали окупантам візи

Антонов поскаржився, що відмова у видачі віз нібито "порушує зобов'язання" США як країни перебування штаб-квартири ООН, "перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації".

Також він додав: "Ми очікуємо, що американці оперативно видадуть дозвіл на літак (вхід у повітряний простір США) без будь-яких умов і обмежень".

Російський дипломат поскаржився, що до події залишилося декілька днів, однак ніякої впевненості "досі немає". Схоже, що проголосувати на засіданні Радбезу ООН путінський міністр, ймовірно, не зможе.

Глава МЗС закликав вигнати Росію з ООН

Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го США запровадили санкції проти бункерного диктатора, його посіпаки Лаврова та інших членів радбезу Росії. Їм заборонили в'їзд до Штатів.

Нещодавно у мережі поширили жахливе відео, як окупанти стратили полоненого українського захисника. Дмитро Кулеба наголосив, що ці кадри доводять необхідність виключити державу-агресорку з Радбезу ООН та організації загалом.

Міністр зауважив, що Росія діє гірше за ІДІЛ. Терористів потрібно негайно вигнати з ООН та притягнути до відповідальності.